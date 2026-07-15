Политика как он...
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Политика как она есть

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«Будет резонанс»: эксперт о громком провале Зеленского в Париже

«Будет резонанс»: эксперт о громком провале Зеленского в Париже

Владимир Зеленский не предполагал, что будет резонанс из-за способа открытия им бутылки во время парада в Париже, однако жесткой реакции со стороны европейского сообщества на этот инцидент ожидать не стоит.

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