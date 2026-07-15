«Будет резонанс»: эксперт о громком провале Зеленского в Париже

Владимир Зеленский не предполагал, что будет резонанс из-за способа открытия им бутылки во время парада в Париже, однако жесткой реакции со стороны европейского сообщества на этот инцидент ожидать не стоит.
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