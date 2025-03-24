С поступлением в строевые части нового истребителя-бомбардировщика Су-7Б на повестку дня был вынесен и вопрос о создании учебно-боевой версии самолета.
Су-7У
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С поступлением в строевые части нового истребителя-бомбардировщика Су-7Б на повестку дня был вынесен и вопрос о создании учебно-боевой версии самолета.
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