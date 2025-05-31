Обстановка с Приграничья! ВСУ упрямо наступают: погибают десятками, горит бронетехника

«Большая часть пехоты ВСУ уничтожена, один взят в плен», — сообщает источник. Кроме того, штурмовики ВСУ из состава 225-го отдельного штурмового полка, выдвинувшиеся накануне из Искрисковщины и Бессаловки в сторону государственной границы, были накрыты огнём; выжившие отступили.