Обстановка с Приграничья! ВСУ упрямо наступают: погибают десятками, горит бронетехника

«Большая часть пехоты ВСУ уничтожена, один взят в плен», — сообщает источник. Кроме того, штурмовики ВСУ из состава 225-го отдельного штурмового полка, выдвинувшиеся накануне из Искрисковщины и Бессаловки в сторону государственной границы, были накрыты огнём; выжившие отступили.
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