Спиридон Килинкаров: От спортсменов к полицаям: новые «титушки» на службе у власти

Помните при Януковиче «титушек», которыми пугали украинцев, типа криминальные элементы, спортсмены и рэкетиры? Так вот, теперь при этой власти они — ТЦК и полицаи.
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