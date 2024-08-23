"Тренажер памяти". Эксперты в Барнауле обсудили, как нужно развивать шахматы в школе

В Барнауле подвели итоги шахматной педагогической конференции Конференция в Барнауле о развитии шахмат/Фото: Алтайский институт развития образования II Всероссийская конференция "Шахматы в школах: оценка результативности и перспективы развития" прошла в Барнауле 20 августа.
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