Хуснутдинов может впервые сыграть в НХЛ за «Миннесоту» в четверг – против «Анахайма»

Игра пройдет на домашней арене «Уайлд», начало по московскому времени – 15 марта в 03:00. 21-летний нападающий в этом сезоне провел 55 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ за СКА и «Сочи», набрав 20 (6+14) очков.