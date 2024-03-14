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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хуснутдинов может впервые сыграть в НХЛ за «Миннесоту» в четверг – против «Анахайма»

Игра пройдет на домашней арене «Уайлд», начало по московскому времени – 15 марта в 03:00. 21-летний нападающий в этом сезоне провел 55 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ за СКА и «Сочи», набрав 20 (6+14) очков.

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