Обрушение здания в Петербурге стало причиной эвакуации жильцов прилегающего дома

Санкт-Петербург. В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга развалилось нежилое шестиэтажное здание. При этом никто не пострадал, но в соседнем доме пришлось проводить эвакуацию, передает RT со ссылкой на РИА Новости.
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