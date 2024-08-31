Полковник усомнился в возможности использовать истребители F-16 на Украине

Полковник Матвийчук: ВСУ не смогут использовать F-16 из-за риска их уничтожения Использование американских истребителей F-16 Вооруженными силами Украины (ВСУ) рискует оказаться невозможным из-за высоких рисков их уничтожения, заявил в разговоре с «Лентой.
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