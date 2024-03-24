Бюро нацбезопасности Польши: НАТО проинформировано об инциденте с ракетой и РФ

Глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера заявил, что Варшава проинформировала НАТО о том, что воздушное пространство страны нарушила крылатая ракета, якобы запущенная дальней авиацией России.
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