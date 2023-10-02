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Русские сорвали ротацию врага — положили два взвода

Русские сорвали ротацию врага — положили два взвода

Начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский сообщил о том, что наша Артиллерия группировки войск "Запад" на купянском направлении сорвала ротацию 32-й механизированной бригады Украины на передовой.

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