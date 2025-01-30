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Две отремонтированные школы открылись в Алнашском районе

Две отремонтированные школы открылись в Алнашском районе

Алнаши. Удмуртия. В Алнашском районе после ремонта открыли свои двери две новые школы. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказала министр образования и науки Удмуртии Светлана Болотникова.

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