В Госдуме хотят ввести четырехдневную неделю для многодетных и одиноких родителей

С такой инициативой выступил вице-спикер ГД Борис Чернышов Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил ввести экспериментальную четырехдневную рабочую неделю без потери дохода для одного из родителей в многодетных семьях, а также для одиноких родителей, передает РИА Новости.
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