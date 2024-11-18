В Госдуме хотят ввести четырехдневную неделю для многодетных и одиноких родителей

С такой инициативой выступил вице-спикер ГД Борис Чернышов Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил ввести экспериментальную четырехдневную рабочую неделю без потери дохода для одного из родителей в многодетных семьях, а также для одиноких родителей, передает РИА Новости.