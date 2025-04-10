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Энергетики Адыгейского филиала «Россети Кубань» продолжают проводить уроки электробезопасности в школах

Энергетики Адыгейского филиала «Россети Кубань» продолжают проводить уроки электробезопасности в школах

На этот раз их слушателями стали младшеклассники Красногвардейской гимназии. Специалисты рассказали ребятам, как важно правильно обращаться с электрическими приборами в быту и соблюдать правила безопасности вблизи соответствующих объектов на улице; показали, как выглядят подстанции, распределительные пункты и воздушные линии электропередачи; познакомили их с предупреждающими знаками, размещенными на энергообъектах.

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