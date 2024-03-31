В Хабаровске сотрудники транспортной полиции обеспечили охрану общественного порядка во время прибытия агитационного поезда «Сила в правде»

Сотрудники Хабаровского ЛО МВД России на транспорте обеспечили охрану общественного порядка во время прибытия агитационного поезда Министерства обороны Российской Федерации в рамках акции «Сила в правде», направленной на противодействие попыткам фальсификации достижений армии и флота России.