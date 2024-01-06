Ирак начал процедуру вывода из страны войск иностранной коалиции во главе с США

Война Израиля против ХАМАС, поддерживаемая Соединенными Штатами, не только обострила отношения остальных стран Ближнего Востока с еврейским государством, но и привела к активизации сил сопротивления присутствию в регионе американских и союзных США военных.
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