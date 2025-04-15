Россиянам приходят письма от имени Госуслуг с фейковым отправителем Gos uslugi. Внутри — предупреждение о якобы успешном входе в аккаунт с нового устройства.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Россиянам приходят письма от имени Госуслуг с фейковым отправителем Gos uslugi. Внутри — предупреждение о якобы успешном входе в аккаунт с нового устройства.