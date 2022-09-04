В Орле открытие самой большой школы на Зеленина перенесли ещё на год

В начале 2021 года в Орле стартовала очередная стройка века. На улице Зеленина — в одном из самых молодых микрорайонов Орла – постоянный подрядчик губернатора Клычкова ООО «Техспецкомплект» приступил к возведению уникальной школы на 1225 мест.