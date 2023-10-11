В «авдеевский котел» могут попасть до 15 тысяч бойцов ВСУ

Российские силовики ударили по ВСУ на Краснолиманском направлении. ВС РФ формируют «авдеевский котел»: в окружение могут попасть до 15 тысяч бойцов ВСУ ВС РФ продолжают наступательные действия в Авдеевке с целью окружить расположенную там группировку ВСУ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии