В «авдеевский котел» могут попасть до 15 тысяч бойцов ВСУ

Российские силовики ударили по ВСУ на Краснолиманском направлении. ВС РФ формируют «авдеевский котел»: в окружение могут попасть до 15 тысяч бойцов ВСУ ВС РФ продолжают наступательные действия в Авдеевке с целью окружить расположенную там группировку ВСУ.