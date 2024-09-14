Театр «Модерн» покажет свою версию ставшего классикой «Скотного двора»

Премьерные спектакли пройдут 19 октября, а также 8, 9 и 29 ноября.Фото: пресс-служба театра Модерн--> Московский драматический театр «Модерн» представит 19 октября, а также 8, 9 и 29 ноября на суд зрителей премьерный спектакль «Скотный двор» в постановке худрука Юрия Грымова.