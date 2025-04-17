На православную Пасху в Омской области потеплеет до +22°. До этого в регионе будет стоять холодная и ненастная погода.
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На православную Пасху в Омской области потеплеет до +22°. До этого в регионе будет стоять холодная и ненастная погода.