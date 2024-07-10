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Петербургский дневник

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Украина на саммите НАТО попросит отмены ограничения на использование оружия для ударов по России

Украина на саммите НАТО попросит отмены ограничения на использование оружия для ударов по России

Об этом рассказал глава офиса Зеленского Андрей Ермак Киев хочет добиться разрешения от администрации президента США Джо Байдена использовать оружие, поставляемое США, для нанесения ударов по территории России, пишет Politico со ссылкой на главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака.

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