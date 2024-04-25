Страховой Дом ВСК выяснил, какие препараты россияне чаще всего покупают онлайн

Россияне все чаще приобретают лекарственные препараты при помощи онлайн сервисов – к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК по результатам анализа заказов через аптечный агрегатор, интегрированный в приложение ВСК Страхование.
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