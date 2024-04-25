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Страховой Дом ВСК выяснил, какие препараты россияне чаще всего покупают онлайн

Страховой Дом ВСК выяснил, какие препараты россияне чаще всего покупают онлайн

Россияне все чаще приобретают лекарственные препараты при помощи онлайн сервисов – к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК по результатам анализа заказов через аптечный агрегатор, интегрированный в приложение ВСК Страхование.

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