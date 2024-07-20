"Буданов* же сам хвалился, за язык его никто не тянул": Самая удобная версия для США - Евстафьев объяснил

После покушения на Дональда Трампа в ходе предвыборного митинга в США каких только версий не было! И как бы мы ни относились к вероятной причастности Украины к событию, эта версия самая удобная, считает политолог Дмитрий Евстафьев.
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