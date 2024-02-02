Самым популярным именем января на Южном Урале стала Ева

Каждую четвертую девочку, родившуюся в Челябинской области в первом месяце 2024 года, назвали Евой. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Государственного комитета по делам ЗАГС Челябинской области, в январе в регионе зарегистрировано 2 тысячи 493 новорожденных.
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