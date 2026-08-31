Простые триггеры: врач Корсунов объяснил, почему аллергия появляется после 30 лет

Иммунитет может годами копить чувствительность, а затем сработать под влиянием разных факторов.Ассистент кафедры пропедевтики детских болезней ИМД Пироговского Университета Андрей Корсунов разъяснил механизмы возникновения аллергии во взрослом возрасте.
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