Осень у древних славян

Осень - Золотая пора предков. Для нас, современных людей, осень — это в первую очередь возвращение из отпусков, начало учебного года, дожди и желание укутаться в плед с чашкой горячего чая.
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