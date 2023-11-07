В районном Центре культуры 28 сентября прошло торжественное мероприятие ко Дню учителя.

Поздравить педагогов на торжественное собрание пришли почетные гости: начальник отдела по образованию Бобруйского райисполкома Олеся Стельмак, председатель Бобруйского райкома профсоюза работников образования и науки Татьяна Бокач и председатель Бобруйского районного объединения профсоюзов Виталий Сидюк.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии