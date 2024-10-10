Самые крутые в мире автобусные остановки, где захочется ждать автобус вечно

Автобусные остановки являются настолько примелькавшимся и привычным объектом, что их легко не заметить и пройти мимо, но дизайн этих остановок заставит вас не только остановиться, но и остаться там подольше.
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