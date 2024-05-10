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Стройкомплекс Москвы

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Советы ветеранов получили с начала года пять помещений для организации работы

Советы ветеранов получили с начала года пять помещений для организации работы

По итогам первого квартала 2024 года управам районов в четырех административных округах столицы передали дополнительные помещения для советов ветеранов, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Максим Гаман.

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