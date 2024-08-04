Бактерии обнаружены в 35 процентах красок для татуировок и перманентного макияжа Максим МорозовИсследователи утверждают, что необходимо предпринять дополнительные меры для обеспечения безопасности чернил для татуировок и других продуктов для перманентного макияжа, чтобы предотвратить их загрязнение бактериями.