Бактерии обнаружены в 35 процентах красок для татуировок и перманентного макияжа Максим МорозовИсследователи утверждают, что необходимо предпринять дополнительные меры для обеспечения безопасности чернил для татуировок и других продуктов для перманентного макияжа, чтобы предотвратить их загрязнение бактериями.
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