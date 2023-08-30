Wuhan Open 2023. Результаты, турнирная сетка

﻿ Даты проведения: 9 — 15 октября 2023 Название турнира: Wuhan Open 2023 Тип турнира: Рейтинговый Арена: — Место проведения (населенный пункт, город, страна): Ухань, Китай (КНР) Победитель предыдущего турнира: — [ Wuhan Open Все новости и результаты Wuhan Open 2023 Квалификация Wuhan Open 2023 Турнирная сетка турнира Wuhan Open 2023 по снукеру: 1/16 финала 1/8 финала 1/4 финала 1/2 финала Финал 9 фреймов (до 5-ти побед) 9 фреймов (до 5-ти побед) 9 фреймов (до 5-ти побед) 11 фреймов (до 6-ти побед) 19 фреймов (до 10-ти побед) Голосование — кто станет победителем турнира Wuhan Open 2023?: Призовой фонд Wuhan Open 2023: Призовой фонд Wuhan Open 2023 по снукеру Общий призовой фонд 700 000 фунтов стерлингов Победитель — £ 140 000Финалист — £ 63 000 Полуфиналисты — £ 30 000 Четвертьфиналисты — £ 16 000 Участники 1/8 финала — £ 12 000 Участники 1/16 финала — £ 8 000 Участники второго раунда — £ 4 000 Найвысший брейк — £ 5 000 [свернуть] Сенчури брейки Wuhan Open 2023: Cотенные серии Wuhan Open 2023 по снукеру [свернуть] Расписание матчей и результаты Wuhan Open 2023 по снукеру Финал Будет определён (-) Будет определён Первая сессия: Вторая сессия: Полуфинал Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Четвертьфинал Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён 1/8 финала Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён 1/16 финала Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Второй раунд Лука Бресель / Xing Zihao (-) Майкл Уайт / Эндрю Паджетт Стивен Магуайр / Manasawin Phetmalaikul (-) Джо О’Коннор / Дин Янг Райан Дэй / Long Zehuang (-) Джексон Пейдж / Liu Hongyu Хоссейн Вафаей Айюри / Марко Фу (-) У Ицзэ / Аллан Тэйлор Бен Уолластон / Оливер Браун (-) Джо Перри / Аарон Хилл Дэвид Грэйс / Мартин О’Доннелл (-) Джон Хиггинс / Дилан Эмери Джордан Браун / Химаншу Джейн (-) Дэвид Гилберт / Будет определён Эллиот Слессор / Дэвид Лилли (-) Кайрен Уилсон / He Guoqiang Марк Селби / Энди Ли (-) Сюй Сы / Антон Казаков Джимми Робертсон / Род Лоулер (-) Сяо Годун / Александр Урсенбахер Роберт Милкинс / Зак Сурети (-) Энди Хикс / Хаммад Миах Том Форд / Адам Даффи (-) Цао Юпен / Цзян Цзюнь Джейми Джонс / Лиам Пуллен (-) Рики Уолден / Иан Бернс Тянь Пэнфэй / Сандерсон Лам (-) Барри Хокинс / Луис Хиткоут Тепчайа Ун-Ну / Тор Чуан Леонг (-) Мэттью Селт / Шон О’Салливан Оливер Лайнс / Рианн Эванс (-) Джадд Трамп / Лукас Клекерс Марк Аллен / Джон Эстли (-) Марк Джойс / Виктор Саркис Си Цзяхой / Будет определён (-) Джек Джонс / Mostafa Dorgham Джек Лисовски / Дженсон Кендрик (-) Скотт Дональдсон / Ма Хай Лонг Энтони МакГилл / Ишприт Сингх Чадха (-) Сэм Крэйги / Пэн Исун Мэттью Стивенс / Дэниел Уэллс (-) Стюарт Бинхэм / Джеймс Кэхилл Джейми Кларк / Мохамад Ибрагим (-) Аллистер Картер / Будет определён Энтони Хэмилтон / Будет определён (-) Чжоу Юэлун / Baipat Siripaporn Лайем Хайфилд / Джимми Уайт (-) Нил Робертсон / Райан Томерсон Шон Мерфи / Бен Мертенс (-) Доминик Дэйл / Ребекка Кенна Крис Уокелин / Минк Нутчарут (-) Люй Хаотянь / Мухаммад Асиф Марк Уильямс / Андрес Петров (-) Анда Чжан / Ahmed Aly Elsayed Ноппон Саенгхам / Эндрю Хиггинсон (-) Грэм Дотт / Жюльен Леклерк Робби Уильямс / Алфи Бёрден (-) Гэри Уилсон / Эшли Карти Юань Сыцзюнь / Росс Муир (-) Дин Джуньху / Эшли Хагилл Пан Цзюньсюй / Стэн Муди (-) Фань Чжэнъи / Стюарт Кэррингтон Марк Дэвис / Лиам Грэм (-) Ронни О’Салливан / Кен Доэрти Квалификация Wuhan Open 2023 1 — 5 сентября 2023, матчи квалификации Wuhan Open(Ухань Опен) по снукеру, Morningside Arena, Лестер, Англия, Великобритания Сенчури брейки квалификации Wuhan Open 2023: Cотенные серии квалификации Wuhan Open 2023 по снукеру [свернуть] Первый квалификационный раунд Лука Бресель (-) Xing Zihao начало 09.