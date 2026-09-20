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Новости Брянска

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В Брянской области дроны атаковали транспорт, есть пострадавшая

В Брянской области дроны атаковали транспорт, есть пострадавшая

В результате атаки дрона-камикадзе в деревне Карпиловка женщина получила осколочные ранения. Ранее дроны атаковали транспорт в Стародубском округе, ранения получили пять человек.

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