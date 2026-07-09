НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

40 подписчиков

Әлмәттә күп катлы йорт подъездында янгын чыккан, ике баланы коткарганнар

Әлмәттә күп катлы йорт подъездында янгын чыккан, ике баланы коткарганнар

Әлмәттә күп катлы йорт подъездында янгын чыккан, янгын сүндерүчеләр ике баланы коткарган. Россия Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының ТР буенча Баш идарәсе матбугат хезмәте хәбәр иткәнчә, Белоглазов урамындагы күп фатирлы йорт подъездында янгын чыгу турында хәбәр 13:53 сәгатьтә килгән.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии