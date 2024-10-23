Пермская прокуратура добивается закрытия пансионата для престарелых

В Перми прокуратура добивается закрытия пансионата для престарелых и инвалидов. Как пояснили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства, речь идет о пансионате «Надежда», который осуществляет деятельность в Мотовилихинском районе города.
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