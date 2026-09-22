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Сюрприз от Кологривого, поющая Шукшина, легендарная Судец: звезды открыли «Алые паруса»

Сюрприз от Кологривого, поющая Шукшина, легендарная Судец: звезды открыли «Алые паруса»

В этом году открытие легендарного фестиваля прошло очень необычно. Мария Шукшина. Фото: пресс-службаТатьяна Судец.

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