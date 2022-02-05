Кто точно из россиян сейчас будет получать более 7 000 рублей каждый месяц

Кто точно из россиян сейчас будет получать более 7 000 рублей каждый месяц

Стало известно, кто из россиян может получать около 6 300 рублей. На такое пособие можно рассчитывать только при соблюдении некоторых важных условий, о чем сообщает Пенсионный фонд России.

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