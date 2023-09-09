Мужчина живёт с мамой: нормально ли это с точки зрения психологии?

Ситуация, при которой взрослый мужчина живёт с мамой, встречается довольно часто. Существуют различные взгляды касаемо такого расклада, например многие девушки опасаются и даже «брезгуют» начинать отношения с подобными представителями сильного пола.
Ситуация, при которой взрослый мужчина живёт с мамой, встречается довольно часто. Существуют различные взгляды касаемо такого расклада, например многие девушки опасаются и даже «брезгуют» начинать отношения с подобными представителями сильного пола.
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