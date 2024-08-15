ВС РФ заняли северо-восток села Липцы, что в 20 км от окружной автодороги Харькова Продолжаются боевые действия на севере Харьковской области.
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ВС РФ заняли северо-восток села Липцы, что в 20 км от окружной автодороги Харькова Продолжаются боевые действия на севере Харьковской области.
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