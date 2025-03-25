В Санкт-Петербурге расширят программу «Сертификат на пошив»

Мера поддержки позволяет дизайнерам компенсировать до 80 процентов затрат на создание коллекций одежды Одной из мер поддержки петербургского бизнеса, запущенной в прошлом году, стал «Сертификат на пошив».
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