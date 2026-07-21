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Zero Hedge

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Feds Flagged Daszak As 'An Extremely High Person Of Interest' - Then The FBI Told Them To Stand Down

Feds Flagged Daszak As 'An Extremely High Person Of Interest' - Then The FBI Told Them To Stand Down

Feds Flagged Daszak As 'An Extremely High Person Of Interest' - Then The FBI Told Them To Stand Down Customs officers spent three days building a border examination for the man at the center of the COVID origins fight - until Biden's FBI put a stop to it with a single email.

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