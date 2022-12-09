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В Амурской области специалисты жилищно-коммунальной службы (ЖКС) № 7 (г. Белогорск) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» по Восточному военному округу подготовили объекты службы к новогодним праздникам

В Амурской области специалисты жилищно-коммунальной службы (ЖКС) № 7 (г. Белогорск) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» по Восточному военному округу подготовили объекты службы к новогодним праздникам

В период праздников сотрудники производственных участков, находятся в повышенной готовности. Аварийно-ремонтные бригады обеспечены всеми необходимыми ресурсами, материалами, оборудованием для устранения возможных аварийных ситуаций.

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