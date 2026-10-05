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Татар-информ

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Бюджет Татарстана на 2027–2029 годы обсудят с муниципалитетами 7 октября

Бюджет Татарстана на 2027–2029 годы обсудят с муниципалитетами 7 октября

Законопроект о бюджете Татарстана на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов внесли в Государственный Совет республики.

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