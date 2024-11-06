Детский сад, где няня волокла детей по асфальту, открывает новую группу

Директор детского сада «Космо» в поселке Голубое Солнечногорского района Московской области, прославившегося на всю Россию после видео, на котором няня волочет двоих малышей по асфальту, собирается открыть новую группу.
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