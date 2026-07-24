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Царьград

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Благоустройство улицы Дачной в Самаре обойдется в 12 млн рублей

Благоустройство улицы Дачной в Самаре обойдется в 12 млн рублей

В Самаре объявлен поиск подрядчика для выполнения работ по благоустройству участка проезжей части, расположенного на улице Дачной.

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