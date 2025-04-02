Обломки четвертого украинского БПЛА найдены в Таганроге около ж/д переезда

Рядом с железнодорожным переездом в Таганроге Ростовской области найдены обломки четвертого беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщила в своем Telegram-канале мэр города Светлана Камбулова.
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