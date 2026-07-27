Где купить 20 литров бензина и дизеля в Крыму 27 июля: адреса АЗС

Сегодня, 27 июля, бензин и дизель есть в свободной продаже в Крыму на следующих АЗС: Симферополь улица Генерала Васильева, 38А — ДТ улица Глинки, 61А — АИ-92, ДТ Глинки 74 — АИ-95, ДТ улица Генерала Васильева, 30А — АИ-95, ДТ улица Бела Куна, 43 — АИ-100, ДТ улица Генерала Васильева, 27Б — АИ-92, АИ-95, ДТ Симферопольский район село Родниковое, улица 40 лет Победы, 1 Б — АИ-95, ДТ село Скворцово, улица Калинина, 111 — АИ-92, АИ-95, ДТ село Донское, Феодосийская улица, 36 — АИ-92, АИ-95, ДТ пос.