В Свердловской области прошли патриотические акции в честь Дня России

В честь Дня России в Свердловской области прошли различные патриотические мероприятия. В Екатеринбурге на территории парка имени Чкалова состоялся мини-концерт, где зрителям раздавали ленточки с российскими флагами.
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