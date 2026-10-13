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Эссойльская школа стала центром обмена опытом для школьных музеев

На базе Эссойльской средней школы прошел полезный практический семинар, организованный Ассоциацией музеев при образовательных учреждениях Карелии.

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