Малышева высказалась о запрете ФРГ на участие РФ в праздновании 80-летия Победы

Запрет министерства иностранных дел ФРГ на участие представителей России в праздновании 80-летия Победы объясняется страхом, заявила руководитель Национального центра исторической памяти при президенте РФ (НЦИП), член Общественной палаты РФ Елена Малышева.
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