НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

164 подписчика

Гвардиола расчесал себе лоб в 1-м тайме матча с «Брюгге» и получил желтую за споры с судьей во 2-м

Гвардиола расчесал себе лоб в 1-м тайме матча с «Брюгге» и получил желтую за споры с судьей во 2-м

«Манчестер Сити» принимает «Брюгге» в 8-м туре общего этапа Лиги чемпионов (2:1, второй тайм).  В первом тайме главный тренер хозяев поцарапал себе лоб.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх